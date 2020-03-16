حاكم نيويورك: رد فعل الحكومة الأمريكية حيال فيروس كورونا أدى إلى الفوضى

حث حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو الحكومة الاتحادية إلى "الاضطلاع بدورها" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحذر من أن البلاد لا يوجد بها عدد كاف من أسرة المستشفيات لمواجهة وباء.

وقال كومو في مؤتمر صحفي: "إنها مشكلة وطنية، ونحن بحاجة إلى قيادة اتحادية"، وأضاف أن الولايات اضطرت إلى انتهاج مواقف "مختلطة" في ظل غياب رد فعل اتحادي إزاء تفشي الفيروس، ووصف الوضع بأنه "فوضى".

وحذر كومو من "أننا لا توجد لدينا أسرة كافية في المستشفيات في حالة إذا ما وصل عدد حالات الإصابة إلى ذروته"، وكرر دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحريك الجيش لبناء منشآت طبية مؤقتة.

وذكر كومو أن نيويورك تخطت واشنطن لتصبح أكثر الولايات الأمريكية تضررا من الفيروس بحصيلة تبلغ سبع وفيات و950 حالة إصابة مؤكدة.