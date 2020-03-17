مُنحت رئيسة وزراء بلجيكا المؤقتة صوفي ويلمز اليوم الاثنين، سلطات خاصة لقيادة البلاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وذلك بعد 10 أشهر من الانتخابات غير الحاسمة التي أعطت آفاقًا سيئة لتشكيل ائتلاف.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية (بلجا ) بأن الملك فيليب، كلف ويلمز بتشكيل حكومة اليوم الاثنين، في بروكسل ، بعد أن وافقت سبعة أحزاب معارضة على دعم حكومة الأقلية التي تترأسها ، والتي تتكون من ثلاثة أحزاب.

وستحظى حكومة ويلمز بحكم البلاد لمدة ستة أشهر كحد أقصى، و ستركز كل جهودها في غضون تلك الفترة على مواجهة جائحة كوفيد -19.

وتحتفظ حكومة الأقلية الثلاثية بـ 38 مقعدًا فقط في البرلمان الفيدرالي البلجيكي المكون من 150 عضوًا.

واكتشفت بلجيكا حتى الآن 1058 حالة إصابة بمرض كوفيد – 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بينها خمس حالات وفاة.

وأعلنت ويلمز بالفعل إغلاقًا جزئيًا اليوم الجمعة ، حيث أغلقت المقاهي والمطاعم ، واعلنت اغلاق المدارس اعتبارًا من اليوم الاثنين.