تراجع كبير في نسبة مشاركة الفرنسيين بانتخابات البلديات بسبب كورونا

أظهرت تقديرات لمراكز استطلاعات الرأي تراجعا ضخما في مشاركة الفرنسيين في الجولة الأولى من للانتخابات المحلية في أنحاء فرنسا التي خيم عليها بظلاله تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)الذي دفع الحكومة إلى إغلاق المتاجر والمقاهي اعتبارا من منتصف ليل الاحد/الاثنين.

وحددت إيبوسوس/ سوبرا ستيريا لاستطلاعات الرأي نسبة المشاركة بـ 5ر45 بالمئة، مقابل 5ر63 بالمئة في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2014، بينما اشار استطلاع أجراه مركز إلابي لصالح تليفزيون "بي إف إم تي في" إلى مشاركة بنسبة 44 بالمئة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران لتليفزيون فرانس 2 إن مجلسا من الخبراء نصح يوم السبت بإمكانية إجراء الانتخابات ، لكنه سوف يتشاور معهم مجددا، ربما بعد غد الثلاثاء، بشأن ما إذا كان يتم إجراء الجولة الثانية المزمعة من الانتخابات الأسبوع المقبل.

غير أن زعيم حزب الخضر يانيك جادو دعا إلى تأجيل الجولة الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقول الزعيمة اليمينية المتطرفة ماري لو بين إنه "من الواضح أنها (جولة الإعادة)لن تجرى" "وأن ذلك هو "وقت خوض معركة من أجل الصحة".

ووفقا لتقديرات مؤسسة إيبسوس/ سوبراستريا لاستطلاعات الرأي لصالح القنوات التليفزيونية الفرنسية، حققت عمدة مدينة باريس الاشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالجو تقدما واضحا بعد الجولة الأولى لانتخابات البلدية بالعاصمة باريس.

ووضعت التقديرات فوز هيدالجو بنسبة 2ر30 بالمئة من الأصوات، بفارق كبير عن منافستها المحافظة رشيدة داتي التي تشير التقديرات بفوزها بنسبة 22 بالمئة.

وحلت مرشحة حزب الوسط للرئيس إيمانويل ماكرون وهي وزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين في المركز الثالث بنسبة تقديرية بلغت 6ر17 بالمئة.

ووفقا للتقديرات، حصل مرشح حزب الخضر ديفيد بيليارد الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه من المرجح أن يشكل تحالفا مع هيدالجو في الجولة الثانية الحاسمة، على 6ر11 بالمئة، مع حصول المرشح الموالي لماكرون لكن يتبنى آراء مخالفة، وهو عالم الرياضيات الشهير سيدريك فيلاني على 7ر6 بالمئة.