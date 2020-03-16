رئيس الفلبين يأمر نحو 60 مليون شخص بالبقاء بمنازلهم

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أمر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي اليوم الاثنين نحو 60 مليون شخص بأكبر جزيرة في البلاد بالبقاء في المنازل لشهر في إطار إغلاق أوسع في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبموجب "حجر مجتمعي معزز" يغطي جزيرة لوزون الرئيسية التي تضم العاصمة مانيلا، جرى تعليق وسائل النقل العام وكذلك العمل في الجهات الحكومية والخاصة باستثناء المؤسسات التي تقدم البضائع والخدمات الأساسية.

وقال دوتيرتي في خطاب متلفز: "سوف يمكث الجميع في المنازل ولن يغادرونها سوى لشراء الغذاء والدواء وغيرها من (البضائع) الأساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة في الأيام القادمة... لا تفزعوا بشأن هذا... يمكنكم الخروج لشراء الغذاء".

ومنحت السلطات الأشخاص الذين هم بحاجة للسفر خارج الفلبين 72 ساعة لمغادرة لوزون في حين سيتم السماح للركاب القادمين بالدخول طالما أنهم قادمون من دول ليس بها إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19). وسوف يخضع المسافرون عرضة للحجر الصحي عند وصولهم.