محامي نيدفيد: التعويض المادي لن يقل عن 500 ألف يورو

تحدث عبد الرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات عودة قائد المنتخب الأولمبي، إلى الملاعب، مشيرًا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد مركز التأهيل الألماني، لإهماله في إصابة موكله، بصدد الحصول على تعويض مادي لن يقل عن 500 ألف يورو.

وأكد محامي كريم ندفيد، وفي تصريحات عبر قناة "النهار": "الجهاز الطبي للأهلي غير مسئول عن إصابة كريم نيدفيد أو أزمة تأهيله، المركز الألماني هو المسئول عن ذلك".

وأضاف: "الجراحة الأولى تمت مع طبيب ألماني، وهو نفسه أجرى جراحة قبل ذلك لـ سعد سمير ووليد سليمان، وعندما عرضنا التقارير على أطباء من أمريكا وألمانيا للوقوف على الخطأ، اكتشفنا أن الجراحة كانت جيدة، ولكن المشكلة في التأهيل".

وتابع : "طبيعي عندما يحدث إصابة لأي لاعب أولًا هناك عملية، وبعد ذلك تحدث عمليات التأهيل".

وأشار: "كان يستوجب أخذ تلك الخطوة، ومقاضاة مركز التأهيل الألماني، والمطالبة بالتعويض".

واستطرد: "هذا حق اللاعب، لأن تضرر ماديًا ونفسيًا، والإصابة أبعدته عن مباريات كثيرة ومهمة مع الأهلي ولم يشارك مع الأهلي في بطولة إفريقيا والمنتخب الأولمبي والذي كان يرتدي شارة القيادة به".

وواصل: "الأهلي على علم أن كريم نيدفيد سيقوم بأخذ الإجراءات القانونية ضد مركز التأهيل والطبيب المعالج، والتعويض المادي كحد ادني لن يقل عن 500 ألف يورو".