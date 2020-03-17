مستشار ترامب: قادة الدول الصناعية السبع متفقون على تحفيز الاقتصاد لمواجهة آثار كورونا

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى متفقون على الحاجة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي لمحاربة وباء كورونا المستجد (كوفيد19) وإنهم أبلغوا رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بأملهم في إقامة دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الصيف المقبل.

وقال كودلو في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نتوروك التلفزيونية الأمريكية إن "جميعهم (قادة مجموعة الدول الصناعية السبع) يريدون اتخاذ كل ما يلزم" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والقضاء عليه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس ترامب استضاف قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا في مؤتمر قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث سبل التصدي لوباء كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة آلاف الأشخاص وكبد الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض الفائدة الأمريكية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى حوالي صفر في المئة، مع إعلان اعتزامه شراء سندات بقيمة 700 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

في الوقت نفسه، أعرب قادة دول أوروبا الأعضاء في مجموعة الدول السبع بمن في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أملهم في أن يسفر مؤتمر مجموعة السبع عن إعلان خطة عمل منسقة يمكنها تهدئة مخاوف المستثمرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعرب زعيما ألمانيا وفرنسا عن أملهما في تنسيق أكبر مع الولايات المتحدة، بعدما تفاجأ بإعلان الرئيس ترامب يوم الأربام الماضي منع مواطني أغلب دول الاتحاد الأوروبي من دخول الولايات المتحدة في إطار جهود وقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال القمة إنه يأمل في تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية في موعدها الصيف القادم وهو ما رد عليه ترامب بقوله إنه يأمل ذلك أيضا وسيقدم كل دعم مجموعة الدول الصناعية السبع لليابان من أجل تحقيق هذا الهدف بحسب كودلو.