بنجلاديش تغلق المدراس لمواجهة تفشي فيروس كورونا



أعلنت بنجلاديش اليوم الاثنين إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال نائب وزير التعليم موهيبول حسن شودهوري للصحفيين في دكا إن إغلاق المؤسسات التعليمية سوف يبدأ يوم الأربعاء، بما أن الثلاثاء عطلة رسمية. وسوف يسرى هذا الإجراء حتى 31 آذار/مارس الجاري.



وقالت ميرجادي سابرينا فلورا مديرة معهد علم الأوبئة و السيطرة على الأمراض والأبحاث إنه بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس، يبلغ إجمالي حالات الإصابة ثمان حالات.



وأضاف أن هناك طفلين بين المرضى الجدد، وهم من أفراد أسرة شخص أصيب بالفيروس في وقت سابق.



وكانت بنجلاديش قد سجلت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس في الثامن من آذار/مارس الجاري.