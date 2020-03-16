تراجع حاد للناتج الصناعي في الصين بداية العام الحالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع أداء الاقتصاد الصيني بشدة خلال أول شهرين من العام الحالي على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجع الناتج الصناعي للصين الذي يقيس إنتاج قطاعات التصنيع والمناجم والمرافق بنسبة 5ر13% خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا التراجع هو الأول منذ بدء نشر بيانات الناتج الصناعي وهو ما يعزز التوقعات بانكماش الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي ليكون أول انكماش لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ 1976.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 5ر20% سنويا بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

في الوقت نفسه تراجع الانفاق الاستثماري على الأصول الثابتة والذي يمثل الانفاق على بنود مثل البنية التحتية والعقارات بنسبة 5ر24% وهو ما يقل بشدة عن توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع الإنفاق بنسبة 2% فقط.