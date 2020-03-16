تشيلي تنضم إلى جيرانها بأمريكا اللاتينية وتغلق حدودها

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الاثنين أن بلاده ستغلق حدودها البرية والبحرية والجوية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في بلاده إلى 155 .

وقال بينيرا إن إغلاق الحدود سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء وسيظل ساريا لمدة 15 يوما، على أن يتم تقييم الإجراء بشكل يومي.

وأوضح أن المواطنين التشيليين القادمين إلى البلاد سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، مضيفا أن هذا الإجراء لن يؤثر مطلقا على استيراد وتصدير الأغذية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الأرجنتين وبيرو وبنما وهندوراس خلال عطلة نهاية الأسبوع إغلاق حدودها. وأغلقت كولومبيا حدودها التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر مع فنزويلا. وأغلقت هايتي حدودها مع جمهورية الدومينيكان. وكانت السلفادور أول دولة تغلق حدودها الأسبوع الماضي.

ووصل فيروس كورونا إلى كل دول أمريكا اللاتينية ما عدا السلفادور ونيكاراجوا وهايتي. ولا توجد حالات إصابة مؤكدة في بليز، على الحدود مع المكسيك وجواتيمالا لكنها لا تعتبر جزءا من أمريكا اللاتينية.