السودان يعلق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية لمواجهة كورونا

أصدرت وزيرة التعليم العالي، انتصار صغيرون، قرارًا بتعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليم العالي بالدولة، في البيان الصحفي الذي نشره مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وشمل قرار الوزيرة، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية، والصيفية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والمؤتمرات العلمية والندوات.

كما تقرر إخلاء الداخليات كافة ومنع التجمعات المختلفة في سكن الطلاب والطالبات وذلك اعتباراً من اليوم الأحد ويستمر تعليق الدراسة والفعاليات لمدة شهر ولحين إشعار آخر.

ووجهت الوزيرة بالالتزام الصارم بتنفيذ ما جاء في هذه التوجيهات حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.