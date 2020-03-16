حملة تطهير وتعقيم لمنشآت مستشفيات قنا الجامعية لمنع انتشار كورونا

بدأت مستشفيات قنا الجامعية، اليوم الاثنين، حملة لتطهير وتعقيم جميع مبانيها، ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.

وأكد الدكتور محمد يوسف أحمد، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية لتأمين مستشفيات قنا الجامعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المرضى وصحة العاملين بها، مؤكدًا أنه تم تطهير وتعقيم مستشفى الحرم الجامعي الجديد ومستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ والإصابات بصورة كاملة وجار استكمال رش باقي المستشفيات الجامعية بالمواد المطهرة من خلال فريق عمل مدرب.

وأشار إلى اعتماد البروتوكولات المختلفة للتعامل مع أي حالة مشتبه الإصابة بها بالتنسيق مع قطاع مكافحة العدوى التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدًا انتظام تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية واستمرار العمل بجميع العيادات الخارجية والوحدات والأقسام الداخلية وعدم تأثرها بعمليات التطهير الجارية.

وأضافت الدكتورة إسراء عباس عبد الله، مدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات قنا الجامعية والدكتور سامر سعد فؤاد المشرف العام على إدارة الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل، أنه تم تدريب العديد من مقدمي الخدمة الصحية على جميع الأدوات اللازمة للوقاية من الإصابة وللتعامل الفوري مع أي حالة يشتبه في إصابتها، كما تم عمل حملات الدعاية من خلال عقد الندوات مع العاملين بالمستشفيات وتوزيع الملصقات والإرشادات المختلفة كما تشهد المستشفيات عمليات التطهير والتعقيم باستخدام الأدوات المختلفة بصورة دورية.