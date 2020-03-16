المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض يوصي بإلغاء أي تجمعات تزيد عن 50 شخصا

أوصى المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإلغاء أي فعاليات يشارك فيها 50 شخصا أو أكثر لمدة شهرين على الأقل، وذلك في أقصى مجهود حتى الآن لإبطاء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال المركز عبر موقعه على الانترنت يوم الأحد، إنه على مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، يجب على المنظمين إلغاء أو تأجيل الأحداث الشخصية التي تضم مشاركة بمثل هذا الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي حال ما إذا كان ممكنا فإنه يمكن للمنظمين تعديل الأحداث ليتم تنظيمها عبر الواقع الافتراضي.

وأضاف المركز أن هذه النصائح لا تنطبق على عمليات التشغيل اليومي لمؤسسات مثل المدارس أو معاهد التعليم العالي أو الشركات- على الرغم من أن العديد من هذه الجهات قد اتخذت خطوات خاصة بها، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.