ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تنسيق جهود الحد من كورونا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، مساء الأحد، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناقشا خلاله الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن ولي العهد بحث مع رئيس الوزراء "الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي".

وأكد بن سلمان خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مساء الاحد عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 118 حالة شفي منهم 3 سعوديين.