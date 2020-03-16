

أعربت نجمة البوب الأمريكية، تايلور سويفت، عن قلقها بسبب استمرار معجبيها في الاحتفال، رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الاثنين، عن المغنية الأمريكية قولها لمتابعيها على موقع "إنستجرام": "أنتم بحاجة إلى أن تلتزموا الهدوء"، وطلبت منهم الابتعاد بقدر الإمكان عن اللقاءات الجماعية، من أجل منع انتشار أمراض الجهاز التنفسي، وذلك حتى لو كانوا يشعرون بأنهم في حالة جيدة.



وكتبت سويفت، 30 عاما: "أتابعكم من خلال الإنترنت وأحبكم كثيرا وأحتاج إلى أن أعرب عن قلقي من أنه لا يتم التعامل مع الأمور على محمل الجد بالقدر الكافِ الآن. فأنا أرى الكثير من التجمعات والتنزهات والحفلات التي ما زالت قائمة".



وأكدت: "هذا هو الوقت المناسب لإلغاء أي خطط. اعزلوا أنفسكم بقدر المستطاع، ولا تفترضوا أنه بسبب عدم شعوركم بالمرض، فإنه من المحتمل أنكم لا تنقلوا شيئا (أي الفيروس) إلى شخص مسن أو ضعيف".