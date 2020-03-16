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بدء عملية التعليم عن بعد في قطر اعتبارا من يوم الأحد المقبل

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 9:45 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 9:45 م

أكد وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطري، إبراهيم النعيمي، اكتمال كل الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد بقطر اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أوضح وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطري أن الاستعدادات تشمل جاهزية البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلًا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 170 ألف إصابة.


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