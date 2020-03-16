ألمانيا تشتري سلعا طبية بـ205 مليون يورو لمواجهة أزمة كورونا

اشترت الحكومة الألمانية سلعا طبية بقيمة 205 مليون يورو لتقديمه لقطاع الصحة في البلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الاثنين إن الجزء الأكبر من هذه السلع ومن بينها معدات حماية ومطهرات سيتم توريدها في الفترة بين نهاية آذار/مارس الجاري حتى مطلع نيسان/أبريل المقبل.

وأوضحت المتحدثة أن عملية الشراء تمت تحت إشراف مكتب المشتريات التابع للجيش الألماني.

واستطردت المتحدثة أنه بهذا يتم مساعدة وزارة الصحة الاتحادية بدعم من الإدارة العامة للجمارك تحسبا لحدوث قيود على التوريدات الدولية.

وتابعت المتحدثة أنه تم التوقيع حتى الآن على 30 عقدا ،مشيرة إلى أنه كان هناك مقدمي عروض غير جادين.

تجدر الإشارة إلى أن تحليلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا تجاوز 6600 حالة، فيما وصلت عدد الوفيات إلى 16 حالة بخلاف وفاة شخص الماني آخر أثناء إقامته في مصر.