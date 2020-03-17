شركات الطيران الأمريكية تطلب 50 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة كورونا

تطالب شركات الطيران الأمريكية التي تعاني من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) الحكومة الأمريكية بمنحها حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك قروض وضمانات قروض وإعفاءات ضريبية.

وقال اتحاد شركات الطيران الأمريكية في بيان إن "الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 إلى جانب القيود التي تفرضها الحكومة والشركات على السفر الجوي، أدى إلى تأثيرات غير مسبوقة على شركات الطيران الأمريكية.

ويقول الاتحاد إن شركات الطيران اضطرت إلى خفض تاريخي لطاقتها التشغيلية بسبب التراجع الحاد في الطلب على السفر والارتفاع الكبير في معدلات إلغاء الرحلات.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "شركات الطيران الأمريكية تحتاج إلى مساعدة فورية والظروف الاقتصادية الراهنة ببساطة لا يمكن السماح باستمرارها، ولا يبدو أن هذه الأزمة ستنتهي في المستقبل المنظور".