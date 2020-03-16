سويسرا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية حالة الطوارئ اليوم الاثنين، واتخذت سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت رئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروجا في مؤتمر صحفي عقد في بيرن، إنه في أعقاب أمثلة لبلدان مثل إيطاليا وإسبانيا والنمسا ، ستغلق معظم المتاجر والمطاعم السويسرية والأماكن العامة في منتصف الليل وستظل مغلقة حتى 16 أبريل المقبل.

ولم يُفرض حظر للتجول، ولكن طُلب من كبار السن البقاء في منازلهم ، وطُلب من الجمهور الاحتفاظ بمسافة بين الناس وبعضها البعض.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى 2330 اليوم الاثنين ، وتوفى 14 مريضا حتى الآن.