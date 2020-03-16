العراق يحظر التجوال في محافظة ديالى بسبب كورونا



قررت خلية الأزمة في محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال في ديالى بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى الاثنين المقبل.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مقتضيات مصلحة العمل ومن أجل عدم انتشار فيروس "كورونا" ضمن محافظتنا، واستنادا إلى اجتماع خلية الأزمة اليوم، قررت برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي، فرض حظر التجوال في المحافظة بشكل شامل واعتبارا من يوم غد الساعة ١١ مساء ولغاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣ الساعة ١١ مساء".

كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة اعتبارا من يوم غد، ويستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية وكذلك الدوائر الخدمية والصحفيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية.

كما استثنيت من القرار دائرة الشؤون المالية والإدارية وقسم الحسابات والتدقيق في ديوان المحافظة.