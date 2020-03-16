الرئيس الفرنسي: إغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم النزول إلا لأسباب ضرورية في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).