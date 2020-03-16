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الرئيس الفرنسي: إغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 10:06 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 10:06 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم النزول إلا لأسباب ضرورية في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


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