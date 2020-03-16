الرئيس الفرنسي: إغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم النزول إلا لأسباب ضرورية في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).