حبس شخصين لحيازتهما 14 كيلو حشيش غرب الإسكندرية



قررت نيابة أول العامرية، غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس، شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 140 طربه من مخدر الحشيش، والإتجار بالمواد المخدرة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.



وجاء القرار عقب إلقاء ضباط مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة بوحدة مباحث تأمين الطرق والمعينة بخدمة التأمين بأحد الأكمنة الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية التابع لمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين، محل إقامتهما الأصلي محافظة أسيوط، حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش المضبوط، يزن 14 كيلو جرام.



وبمواجهتهما بالمضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة حيث تباشر التحقيق.