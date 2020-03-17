مسؤول صحي أمريكي: يتوجب إغلاق المطاعم والحانات في حال ظهور تفشي جماعي لكورونا

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوشي، اليوم الاثنين، إنه يتوجب إغلاق المطاعم والحانات إذا ظهرت أدلة على أن هناك تفشي جماعي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق داخل الولايات المتحدة.

وأضاف فوشي أنه يجب اتخاذ مثل هذه الخطوة بالاتساق مع المبادئ التوجيهية الجديدة للحكومات الاتحادية، حتى في ظل عدم صدور أمر وطني يفرض هذا الإغلاق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 4349 حالة إصابة و77 حالة وفاة وفقا لموقع كورونا ميتر الذي يرصد حالات الاصابة والوفيات جراء كورونا في العالم.