أسامة هيكل: 3 وفيات بكورونا في مصر حتى الآن

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في مصر في حدود 150 حالة، ذاكرًا أن عدد الوفيات ثلاث.

وأضاف «هيكل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الوفيات من ضمنها حالة أجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تركز الفترة المقبلة على علاج المصريين المصابين بالمرض.

ولفت إلى أن أزمة «كورونا» لن تنجح إدارتها إلا بتعاون كامل بين الحكومة والمواطنين، متابعًا: «المواطن يتحمل مسؤوليته لأنها أزمة عالمية، ولا علاج للمرض.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 170 ألف إصابة.