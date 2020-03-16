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الجزائر: تعطيل عمل المحاكم لمواجهة انتشار كورونا

الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 7:45 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 7:45 م

أعلنت وزارة العدل الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين، عن تعطيل عمل المحاكم، ضمن حزمة التدابير الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد.

وقال البيان إن وزير العدل حافظ الأختام قرر تعليق جلسات المحاكم الابتدائية والاستئنافية، اضافة إلى جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية والاستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم والتي تجري فقط بحضور المعنيين دون الجمهور.

ويبدأ سريان هذه الاجراءات من غد الثلاثاء وتستمر حتى 31 مارس الجاري.

ووفق أخر احصائية، سجلت الجزائر 48 حالة مؤكدة بوباء كورونا منها 4 وفيات.


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