الكنيسة الأرثوذكسية في «نيوجيرسي» تقرر إقامة القداسات بلا مصلين



قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إقامة القداسات بلا مصلين في كنائس ولاية نيوجيرسي وإيبارشية نيويورك.



وأصدر القرار الأنبا ديفيد، أسقف عام نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حسبما نشرت الصفحة الرسمية للإيبارشية على «فيس بوك» أن القرار حتى إشعار آخر.









وقررت رابطة الكنائس المسيحية في الكويت إيقاف كافة الأنشطة والخدمات التي لها طابع التجمع الكبير، وأهابت بنشر التوعية، مع ترك الصلوات لكل كنيسة حسب ظرفها، حسب بيان نشرته كاتدرائية مارمرقس بالكويت.



وقررت الكنيسة القبطية في قطر، تعليق كافة الصلوات والخدمات حتى إشعار آخر.



وكانت قد قررت إيبارشية اليونان للأقباط الأرثوذكس، إيقاف نشاط مدارس التربية الكنسية (مدارس الاحد) بجميع القاعات والكنيسة، لعدم نشر العدوى من حاملى المرض الى الباقين. من الاطفال ا، الكبار على السواء، وإيقاف نشاط الاجتماعات الروحية كلها فى جميع القاعات والكنيسة مساعدة للدولة فى محاولتها السيطرة على الوضع الصحى بدولة اليونان، وهذا واجبنا تجاه الدولة التى نقيم فيها.