جامعة سوهاج تناقش آليات تنفيذ المحاضرات إليكترونيا لبثها على صفحاتها الرسمية

عقد الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، اجتماعاً، مع مسئولي الخدمات الإلكترونية بالجامعة، لمناقشة آليات خطة التحول إلى التعليم الإلكتروني، وخطوات تنفيذ المحاضرات الإلكترونية، بحضور الدكتور محمود ابوالعز مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية.

وأوضح سليمان أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لتنفيذ خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فسيتم تجهيز محاضرات أسبوعين كاملين على الأقل power point اوpdf، ورفعها مباشرة على موقع أعضاء هيئة التدريس أو facebook، وتحديد مسئول دعم فني واحد من البوابة الإلكترونية لكل كلية، بالإضافة إلى تسجيل المحاضرات بأي وسيلة إلكترونية متاحة "موبايل، لاب توب، كاميرا" وتسليمها إلى مدير وحدة "it-unit" بالكلية لرفعها على قناة الكلية، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.

وأضاف أحمد سليمان أنه يتم التواصل أيضاً عن طريق إنشاء مجموعة على facebook بكل فرقة دراسية ومشاركة أعضاء هيئة التدريس المنوطين بتدريس تلك الفرقة للتفاعل مع الطلاب online من خلالها، ولكل فرقة دراسية سيتم استخدام منصه تعليمية، مثل zoom,bigllue butlom بالخطوات المرفقة بها، والعمل على تفعيل المقررات الإلكترونية المنتجه حالياً بوحدة التعليم الإلكتروني وتسويق المقررات المنتجة من الجامعات الأخرى.

وأكد محمود أبو العز أن الطلاب يمكنهم التواصل، مع أعضاء هيئة التدريس أيضاً من خلال مجموعة على whatsapp مع منسقي الدفعات وعضو هيئة تدريس المقرر، وإعلان ذلك عن طريق المركز الإعلامي للجامعة، والصفحة الرسمية للجامعة على facebook.

وأشار محمد حشمت إلى أنه سيتم تكوين فريق دعم فني مركزي لتدريب أعضاء هيئة التدريس عليى آلية استخدام المنصات الإلكترونية، والتواصل مع الطلاب "لمن يرغب"، وإقامة ندوات إلكترونية.