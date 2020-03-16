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موريتانيا: وقف الرحلات الجوية القادمة من الخارج بسبب كورونا

نواكشوط - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:26 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:26 ص

أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأحد، وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد ابتداء من غد الثلاثاء، ضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وبحسب اللجنة المكلفة بمتابعة وباء كورونا، تقرر حجز كل الأشخاص الوافدين من الخارج حجزا كليا لمدة 14 يوما.

كما تقرر منع جميع التجمعات الغير ضرورية، ومتابعة كل من ينشر خبرا كاذبا يتعلق بانتشار الوباء في البلد واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمتابعته قانونيا.

من جهة اخرى ،قالت مصادر لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، إن أركان الجيش الموريتاني قررت تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهدة العسكرية لمدة أسبوع، في إطار جهود الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت السلطات الموريتانية أعلنت أمس تعليق الدراسة لمدة أسبوع بكافة المدارس والجامعات العمومية والخاصة.

تأتي هذه الإجراءات عقب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا.


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