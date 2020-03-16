مسؤول أمريكي: يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لإبطاء تفشي كورونا

قال أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، يوم الأحد، إنه يتعين على الأمريكيين الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات الصارمة لإبطاء تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف فوتشي في حوار مع شبكة "إن بي سي": "يجب على الأمريكيين الاستعداد لاتخاذ إجراءات حماية بشكل أكبر كثيرا مما نفعله كدولة الآن".

وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك استعداد لأسوأ السيناريوهات وأفضل السيناريوهات والوضع الواقعي"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأحد.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 2893 حالة و60 وفاة.