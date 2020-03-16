حليب الشوفان يجتاح الأسواق الأمريكية: يحتوي على قدر كبير من البروتينات

لمواكبة موجة النباتيين المتصاعدة داخلها، عرفت الأسواق الأمريكية أصنافا جديدة من الألبان النباتية، مثل حليب الجوز واللوز والصويا، ولكن هذه الأنواع لم تلق انتشارا ملحوظا، وذلك حتى ظهور حليب الشوفان الذي فرض نفسه في الكافيهات، وعلى أرفف البيع بالسوبر ماركت الأمريكية.

ونقلت "فرانس 24" عن منظمة "جود فود" الأمريكية الداعمة للسلع النباتية قولها، إن حليب الشوفان لم يكن موجودا بالسوق الأمريكية منذ 5 سنوات، ولكنه خلال العام الماضي حققت مبيعاته تصاعدا دراماتيكيا بـ222%.

وبدأت في الشهور الأخيرة علامات تجارية مثل "ستارباكس" و"تشوباني" في بيع الزبادي ونيسكويك أيضا بإدخال حليب الشوفان في منتجاتها اليومية.

ويقول أندي كوين عضو بمنظمة "جلوبال داتا" للأبحاث، إن حليب الشوفان يلقي انتشارا واسعا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعرف النوع الجديد من الحليب طريقه للسوق الأمريكية على يد شركة "أوتلي" السويدية عام 2016، إذ كان الحليب يخلط مع مشروبات الكابتشينو واللاتيه في وقتها.

وأضاف كوين، أن اختيار الشركة ذلك المشروبين ليكونا بداية انتشار الحليب كان "خيارا ذكيا"؛ لأن ارتباط اسم الحليب بهما كون قاعدة دعائية قوية للمشروب الجديد.

وبالرغم من أن حليب الشوفان يتفوق على حليب اللوز في مبيعاته بـ1% فقط بحسب البيانات، ولكن مسوقو حليب الشوفان يتوقعون بأن يتوسع الفارق بين الحليبين؛ نظرا لأن المستهلكين يفضلون الشوفان بسبب الطعم.

ويقول بيتر تروبي مدير تسويق شركة "ألمهيرست" الأمريكية لحليب الشوفان، إن حليب اللوز رائع، ولكن طعمه مثل اللوز، وبالنسبة لزبون في مقهى لا يريد فنجان قهوته بطعم اللوز، فإنه سيريد حينها حليب الشوفان الذي يعطي نكهة الحليب للقهوة دون أن يغير طعمها.

ويقول مايك ميسرسميث، مدير بشركة "أوتلي" لحليب الشوفان، إن لهذا الحليب عدة ميزات، أبرزها أنه يحتوي على قدر أقل من السعرات وقدر أكبر من الألياف والبروتينات مقارنة بأنواع الألبان الحيوانية والنباتية الأخرى، كما أنه على عكس حليبي اللوز والصويا لا يسبب الحساسية.

ويضيف مايك، أنه بحسب دراسة منشورة عام 2018 في صحيفة "جورنال ساينس"، فإن حليب الشوفان أكثر حفاظا على موارد الماء، إذ أن تحضير حليب اللوز يحتاج لكميات مياه أقل بما بين 8 و15 مرة من كميات المياه المطلوبة لإعداد حليب الأبقار أو حليب اللوز.

ويقول كوين، إن من أكثر الأشياء التي تجذب الزبائن لحليب الشوفان، هو أن صناعة ذلك الحليب أقل إضرارا بالبيئة، فشركة "أوتلي" مثلا تقوم بإرسال الرواسب المتبقية من تصنيع حليبها لمزارع المشروم؛ لتستخدم كعناصر لتقوية التربة، بينما تقول شركة "ألمهيرست" لحليب الشوفان أيضا، إنها لا تخلف أي رواسب أصلا من صناعاتها.

ويملك حليب الشوفان ميزة إضافية وهو سعره المعقول، إذ أن سعره أقل بالثلث من سعر حليب اللوز النباتي أيضا.

وتم افتتاح أول مصانع حليب الشوفان في أمريكا بولاية نيو جيرسي عام 2019، ويجري التخطيط لافتتاح آخر بمنطقة ابدان من ولاية يوتا خلال الصيف.

ودخلت صناعة الشوفان شركات شهيرة مثل "بلانيت أوت باسيفيك فود" وشركة "كاليفيا فارمز" وشركة "دانون" الفرنسية العملاقة، التي اشترت شركة "وايت ويف فودز" بـ12.5 مليار دولار عام 2016.

ويضيف بيتر أن الأمر يتطلب عدة سنوات حتى يصبح الشوفان على عرش سوق الألبان النباتية، وكما حطم حليب اللوز حليب الصويا من قبل، فإن الشوفان قادر على فعل نفس الشيء مع اللوز.