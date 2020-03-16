المحكمة الدستورية الروسية توافق على تعديلات تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة

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وافقت المحكمة الدستورية الروسية اليوم الاثنين على حزمة من التعديلات، من بينها تعديل لنص دستوري يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.

ويحكم بوتين، البالغ من العمر 67 عاما، البلاد سواء في منصب الرئيس أو منصب رئيس الوزراء منذ عقدين.

ويعد بوتين أطول رئيس روسي بقاءً في السلطة منذ عهد الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين.

وتوصلت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم بأن هذه التعديلات، التي وقعها الرئيس بوتين ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، تتوافق مع القانون الدستوري الحالي.

ويسمح الدستور في روسيا حاليًا للرئيس بالبقاء في السلطة لفترتين متتاليتين، مما يعني أنه سيتعين على بوتين المغادرة في غضون أربع سنوات.

وعقب موافقة المحكمة الدستورية، فسيكون بإمكان الرئيس بوتين الترشح لإعادة انتخابه لفترتين رئاسيتين حتى عام 2036.