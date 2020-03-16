الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الاثنين، ست حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة 60 حالة.

وأشار بيان وزارة الصحة، نقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الحالات الجديدة منها حالتين بولاية الجزائر العاصمة، وحالة واحدة بولاية البويرة، وحالة واحدة بولاية برج بوعريريج، وحالة واحدة بولاية تيزي وحالة واحدة بولاية عنابة.

وذكر بيان وزارة الصحة أن التحقيق الوبائي مازال مستمرًا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 170 ألف إصابة.