محافظ أسوان يوجه بربط مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة بأقرب مصرف مائي

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى الهيئة القومية وشركة المقاولون العرب بعد اتصاله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالتدخل لتنفيذ الحل العاجل الخاص بتشغيل خط الطرد الرئيسى والذى يربط مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة بأقرب مصرف مائي وهو ترعة النقرة حالة حدوث انهيار جزئى لأى حوض لحين تنفيذ الحل الأساسى بتوصيل خط الطرد تجاه مصرف مائي.

ويأتي ذلك بعد تعدد شكاوى تحذر من تكرار ما حدث فى السنوات السابقة من كارثة إنهيار جسور أحواض التخزين وغرق الزراعات والقرى المجاورة لمحطة بلانة وذلك بعد وصول تجمعات من مياه الأمطار بالأخوار الجبلية نظراً لسوء الأحوال الجوية ، بالإضافة إلى كميات المياه التى تصل لأكثر من 20 مليون م 3 .

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية لإنتاج مياه نقية تماماً بعد تطبيق مراحل المعالجة الثلاثية ، بجانب أخذ عينات دورية وتحليلها بواسطة معامل وزارتى الصحة والبيئة لضمان خلو هذه المياه من أى ملوثات لتكون صالحة للشرب والرى والزراعة.

وأكد حرص المحافظة لحماية سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم من هذه الكارثة البيئة فى حال وقوعها لا قدر الله لأن ذلك يأتى فى أولوية مسئوليتنا ، وهو الذى يتطلب تنفيذ هذا الحل العاجل مع التشغيل الفعلى لأكبر مشروع للمعالجة الثلاثية والذى تقوم الحكومة بتنفيذه وذلك بطاقة 32 ألف م3 وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه شاملة المحطة والخطوط.

ولفت إلى أن التأخير فى تشغيل هذا المشروع الحيوي ليس فى صالح المواطنين ولاسيما أنه يعد الحل الجذرى والنموذجى للقضاء على كافة الأثار السلبية حيث أنه لولا العناية الإلهية فى عام 2013 والمرات المتعاقبة لكانت النتائج كارثية وتعرضت القرى المجاورة لمخاطر جسيمة فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من مباني ومساكن وزراعات وثروة حيوانية وداجنة والتى يمكن أن تحدث فى أى وقت نتيجة الزيادة المضطردة فى كميات المياه المنصرفة على هذه الأحواض.