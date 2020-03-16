محافظة الفيوم: غلق 40 مركزا للدروس الخصوصية بالمراكز والقرى

شنت قوات الأمن بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بكافة أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية لمنع تجمعات الطلاب، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أسفرت تلك الحملات عن غلق 40 مركزاً للدروس الخصوصية بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم تحرير محاضر إدارية ضد أصحاب تلك المراكز مع إلزامهم بالتعهد بعدم الاستمرار فى مزاولة الأنشطة التعليمية، للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والمعلمين معاً.

ومن جهته قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن هناك تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للاستمرار فى شن حملات مكثفة لإغلاق وتشميع كافة مراكز الدروس الخصوصية، لاسيما بعد قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من اليوم الأحد، كإجراء احترازي للحفاظ على صحة الطلاب.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور، الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس بالمراجعة في المنازل.