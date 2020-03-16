إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات في مدينة نيويورك وولاية واشنطن

أعلنت السلطات في كل من مدينة نيويورك وولاية واشنطن عزمهما إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي- باستثناء طلبات التسليم إلى باب المنزل- كجزء من إجراءاتهما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك عبر صفحته على موقع تويتر "إنه ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا (1400 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، يجب إغلاق جميع النوادي الليلية ودور السينما وأماكن الحفلات الموسيقية".

وكتب "هذا ليس قرارا أتخذه بسهولة، لكن مدينتنا تواجه تهديدا غير مسبوق، ويجب علينا التعامل بعقلية زمن الحرب".

وقال جاي إنسلي حاكم ولاية واشنطن في بيان "نظرا لانفجار كوفيد 19 داخل ولايتنا وعلى الصعيد العالمي، سأوقع غدًا على إعلان الطوارئ على مستوى الولاية لإغلاق المطاعم والحانات ومرافق المتعة والترفيه مؤقتًا".

وقال إنسلي أيضًا إن "جميع التجمعات التي تضم أكثر من 50 مشاركًا محظورة" مشيرا إلى أن الإجراءات ستدخل فورا حيز التنفيذ في مقاطعة كينج، قلب تفشي الوباء داخل الولاية.