مستشفي سوهاج الجامعي تتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا

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تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إجراءات التطهير والتعقيم داخل العيادات الخارجية بالمستشفي الجامعي، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى.

وقال الدكتور احمد عزيز انه تنفيذا للتعليمات المشددة من جهات الدولة المعنية، وحرص ادارة الجامعة على اتخاذ التدابير بشأن تنفيذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" فقد تقرر نقل بعض العيادات الخارجية لتقليل الزحام وأماكن التجمعات بالمستشفى.

وأضاف "عزيز" أنه سيتم تقييم كثافة المرضى بالعيادات الخارجية ومن المحتمل نقل عيادات اخرى الى اماكن اقل ازدحاما، مؤكداً على تنفيذ الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، من خلال التعقيم والتطهير داخل العيادات يوميا بعد انتهاء الكشف الطبي بها.

ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني انه حرصا على اتباع هذه التعليمات واستمرار العمل بالعيادات الخارجية، فقد تقرر الآتي:-

١- نقل عيادة الباطنة الخاصة بالسيدات إلى عيادة الباطنة التخصصية بمبنى الفصول.

٢- نقل عيادة الباطنة الخاصة بالرجال إلى عيادة الايكو.

٣- نقل عيادة العصبية إلى عيادة رسم المخ.

٤- نقل عيادة الأطفال إلى عيادة الاطفال التخصصية بمبنى الفصول.

٥- نقل عيادة الجراحة إلى عيادة الوجه والفكين والرقبة.

٦- نقل عيادة الجلدية إلى العيادة التخصصية للجلدية بمبنى الكلية بالدور الأول علوى.

٧- نقل عيادة التجميل إلى عيادة جراحة اليد بمبنى الكلى.

٨- نقل عيادة النساء إلى عيادة تنظيم الأسرة بمبنى الكلى.