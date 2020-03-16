واجهت شركة "سويسكوم"، أكبر مزود لخدمات الإنترنت والهاتف في سويسرا مشكلة اليوم الاثنين مع بدء عدد متزايد من الموظفين في العمل من المنزل لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الشركة إن العملاء أبلغوا عن حدوث انقطاعات حيث تعاملت شبكة الهاتف المحمول مع ثلاثة أضعاف المكالمات المعتادة في أي يوم. كما تأثرت خطوط الهاتف الأرضي.

كما عانى بعض العاملين من المنزل بسبب توقف الإنترنت حيث تفتقر أنظمة شركاتهم إلى عرض النطاق الترددي للتعامل مع زيادة الاتصالات الخارجية.

وقالت سويسكوم إنها مستعدة لزيادة عرض النطاق الترددي للشركات، لكنها حذرت من أنها ستعطي الأولوية لمؤسسات البنية التحتية الحيوية حيث تواجه البلاد أزمة تفشي كوفيد-19 .

وقالت الشركة "نحن نعمل بشكل مكثف لتعزيز القدرات ونطلب من عملائنا استخدام شبكات الاتصالات بطريقة معقولة ومسؤولة".

وتبحث الحكومة السويسرية اليوم اتخاذ مزيد من الإجراءات الصحية بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 إلى أكثر من 1500 إصابة في عطلة نهاية الأسبوع.