كورونا يقلص إنفاق الأجانب في اليابان بواقع 9 مليارات دولار

كشف مركز أبحاث خاص في اليابان، أن تفشى فيروس كورونا من المتوقع أن يقلص حجم إنفاق المسافرين الأجانب لليابان بواقع 981.3 مليار ين (9 مليارات دولار)، وذلك في مراجعة لتوقعات سابقة أفادت بتقلص إنفاق الأجانب في اليابان بواقع 624.4 مليار ين.

وقام معهد ريسونا للأبحاث بتعديل تقديره السابق، حيث من المتوقع أن يستمر تأثير انتشار الفيروس من شهر فبراير حتى شهر يونيو القادم، وقد أدى انتشار الفيروس في نحو 120 دولة الآن لفرض قيود على السفر وتشديد الحكومة اليابانية لإجراءات مراقبة الحدود.

ومن المنتظر، وفقا لتقديرات المعهد، أن تنخفض المبيعات في المراكز التجارية والصيدليات والمنتجات المعفاة من الجمارك خلال الفترة المذكورة بواقع 397.6 مليار ين، وأن تتقلص عائدات أماكن الإقامة مثل الفنادق والنزل وغيرها بواقع 259.6 مليار ين وستتأثر عائدات المطاعم ووسائل النقل بواقع 197.7 مليار ين و90.5 مليار ين على التوالي.