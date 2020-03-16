كمبوديا تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتنصح بعدم السفر إلى أوروبا

سجلت كمبوديا خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم ثلاثة كمبوديين عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج إلى البلاد كما نصحت المواطنين بعدم السفر إلى أوروبا والولايات المتحدة وإيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وأظهر اختبار أجرى لرجل كمبودي قادم من فرنسا إصابته بالفيروس الفتاك يوم الأحد وتم إدخاله إلى المستشفى، كما تم التأكد في نفس اليوم من إصابة اثنين آخرين عائدين من حدث ديني إسلامي في ماليزيا بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي، حسبما ذكرت بوابة "فريش نيوز" الإخبارية.

كما أكدت الفحوص المخبرية إصابة رجل فرنسي وطفله البالغ من العمر أربعة أشهر بالفيروس عند وصولهما إلى عاصمة كمبوديا بنوم بنه.

وأصدرت الحكومة توجيهاً ينصح المواطنين بعدم السفر إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد إصدار حظر دخول الأشخاص القادمين من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا أو الولايات المتحدة المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء. وسيبدأ سريان حظر دخول القادمين من إيران يوم الأربعاء.