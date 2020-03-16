شائعة وقوع هزة أرضية تدفع أهالي طامية بالفيوم للمبيت في الخلاء

سادت حالة من الهلع والذعر بين الأهالي بمدينة طامية والقرى التابعة لها بمحافظة الفيوم عقب انتشار شائعات بين المواطنين عن وقوع زلزال مدمر في الساعات الأولي من فجر اليوم الاثنين.



وأكد عدد من الأهالي أنهم اضطروا إلى الخروج من منازلهم والمبيت وسط الخلاء وفي الزراعات عقب تردد شائعات تحذيرية بقوة عن طريق إستخدام مكبرات الصوت بالمساجد؛ لحثهم على الخروج من منازلهم قبل حدوث هزة أرضية في الثالثة من منتصف ليل اليوم الاثنين.

وقام العديد منهم باصطحاب متعلقاتهم الشخصية وماشيتهم خارج المنازل؛ تحسبآ لوقوع هزة أرضية.

من جانبه، جابت حملة مكبرة من قوات مركز شرطة طامية العديد من قري القري والعزب لطمأنة الأهالي ونفى ما تردد من شائعات عن وقوع هزة أرضية وحثهم على عودتهم إلى منازلهم وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

كما تكثف أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة طامي جهودها لضبط المسؤولين عن ترويج هذه الشائعات وبث الرعب بين المواطنين.