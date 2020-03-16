محافظ بني سويف يصدر قرارا بإلغاء تكليف رؤساء الأحياء

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرارًا حمل رقم (560) لسنة 2020، والذي تضمن إلغاء القرار السابق رقم ( 1025) لسنة 2019 بشأن تكليف بعض العاملين بالعمل رؤساء أحياء بمدينة بني سويف، وكذا إلغاء تكليف فواز محمد رجب لأداء عمل رئيس الوحدة المحلية لقرية شريف باشا.

وتضمن القرار رقم (560) تكليف محمد محمود رياض للعمل مساعدًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وشعبان عبد الوهاب محمد للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وسيد جمعة على للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية شريف باشا مركز بني سويف، وفواز محمد رجب للعمل سكرتيرا لقرية شريف باشا

وأصدر المحافظ توجيهاته للمكلفين بضرورة الاعتماد على المتابعة الميدانية في منظومة لعمل،والتلاحم مع المواطنين والتعرف على مطالبهم والسعي لحل مشاكلهم، مؤكدًا أهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الأساسي لقياس وتقييم الأداء التنفيذي.