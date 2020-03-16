حاخام حائط المبكى يطلب من المصلين عدم تقبيل الجدار

حث حاخام حائط المبكى (البراق) شموئيل رابينوفيتش اليوم الاثنين المصلين اليهود على عدم تقبيل الجدار، وفق التقاليد اليهودية، لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء في بيان من مكتب الحاخام، أنه بالتشاور مع وزارة الصحة الإسرائيلية "تقرر الطلب من الجمهور العام عدم تقبيل حائط المبكى التزاما بالممارسات الصحية المطلوبة".

وقال إن الصلوات مازالت تقام عند الحائط حيث يشارك المئات في مراسم في الصباح الباكر ولكن يجب "التأكد من الإبقاء على مسافة ملائمة بين المجموعات".

وفرض القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءات واسعة النطاق لاحتواء الفيروس في إسرائيل بما في ذلك حظر التجمعات لأكثر من عشر أشخاص وأمر الأشخاص بالعمل من المنزل وغلق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والمنشآت الترفيهية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية 255 حالة إصابة بالفيروس وأربعة منهم في حالة خطرة، بدون وفيات. وتأكدت 39 حالة في الضفة الغربية ولا يوجد حالات في قطاع غزة.