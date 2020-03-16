محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات رصف طرق المحافظة

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ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير رصف الطرق والخطة الإضافية للطرق داخل مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ ونائبه وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشركات المنفذة حيث تم استعراض جميع الطرق والشوارع التى في خطة الرصف على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وطالب محافظ الغربية جميع الجهات المعنية بتحديد الخطة المستقبلية لمشروعات تطوير الرصف على مستوى المحافظة والتحضير لها من الأن ووضع جدول زمني لتاريخ الانتهاء.

وأكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ على ضرورة التنسيق بين الطرق وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات وعدم القيام بأعمال رصف إلا بعد دخول كافة المرافق حتى لا يتم حفر الشوارع بعد الرصف وعدم إهدار المال العام.

وشدد على حسن الأداء وأى أضرار تتم بعمليات التطوير والرصف سوف يتحملها المخطئ وفي هذا الصدد طالب الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ من مدير مديرية الطرق بتقديم تقرير أسبوعي بما تم إنجازه ووضع جدول زمنى لجميع مشروعات الرصف.

كما وجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير طريق سبرباى في موعد أقصاه 15 أبريل من الشهر القادم، وسرعة الانتهاء من وضع الكابلات الكهربائية بمنطقة الإستاد في نهاية شهر أبريل المقبل.

وخلال الاجتماع شدد «رحمي» على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات لإنجاز عمليات الرصف التطوير مع الالتزام بالجداول الزمنية.