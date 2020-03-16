ولاية بافاريا الألمانية تعلن مواجهة حالة كارثية بسبب كورونا

قال ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، مساء الأحد، إن الولاية تعتزم إعلان مواجهة حالة كارثية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وصرح زودر في حديث تلفزيوني بأنه سيفعل ذلك لأن هناك حاجة إلى استراتيجية موحدة تحت قيادة موحدة لمواجهة الأزمة.

يذكر أن هناك القضايا التنظيمية تأتي في طليعة الأمور التي ترتبط بإعلان الحالة الكارثية، وقالت دوائر حكومية في بافاريا إن مثل هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن الولاية من اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة تفشي الفيروس.

ومن المنتظر أن تسري الحالة الكارثية لمدة 14 يوما مبدئيا.

وإلى جانب الخطوات المعروفة في هذه الحالة، تتضمن الإجراءات في هذه الحالة إشراك الجيش ومستشفياته في الخطط الخاصة بمواجهة الأزمة.

وذكر تقرير صحفي أن من المنتظر في هذه الحالة أن تسجل وزارة الصحة في بافاريا كل أجهزة التنفس في الولاية وأن تطور خطة طوارئ حول كيفية إنشاء ما يُعْرَف بالمستشفيات المؤقتة.

وستقام مثل هذه المستشفيات في الصالات الرياضية وأراضي المعارض وأماكن الحفلات الموسيقية في حال زاد عدد المصابين على نحو هائل.