سياسيان فرنسيان: ربما يتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية

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قال سياسيان فرنسيان مشاركان في المشاورات مع رئيس الوزراء ادوارد فيليب إنه اقترح تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية حتى 21 من يونيو بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الأمين العام لحزب الخضر جوليان بايو والنائب المحافظ داميان آباد لشبكة "بي اف ام تي في" إن نتائج الجولة الأولى التي أجريت أمس الأحد ستظل قائمة وفقا للاقتراح.

وتزايدت التكهنات بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات ، حسبما طالب عدد من السياسيين المعارضين.

وقال فيليب إنه سيتم اتخاذ قرار في منتصف هذا الأسبوع بعد مناقشات مع الخبراء العلميين.

ومع ذلك، أعلنت مرشحة ماكرون من تيار الوسط لمنصب عمدة باريس، وزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزن، تعليق حملتها الانتخابية.

وحتى مساء أمس الأحد، سجلت فرنسا 5423 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 127 حالة وفاة، فيما واصلت تلك الأعداد الارتفاع بشكل سريع في غضون الأيام الأخيرة