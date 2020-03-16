رئيس البنك المركزي الأمريكي يستبعد الفائدة السلبية



قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الاثنين، إن الإجراءات الطارئة التي اتخذها المجلس ستساعد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويمكنه من التعافي، في الوقت الذي حذر فيه من تراجع أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي



في الوقت نفسه قال باول إن الفائدة السلبية على الودائع غير مناسبة للولايات المتحدة.



وأضاف باول في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن "الإجراءات التي أعلناها اليوم ستساعد العائلات الأمريكية والشركات واقتصادنا بالكامل في مواجهة هذه الفترة الصعبة وتسريع وتيرة عودته إلى طبيعته بمجرد انتهاء الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا".



وقال باول "جهزنا أنفسنا بمجموعة كاملة من الأدوات لدعم تدفق القروض للأسر والشركات".



ووسف الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بأنها "قوية" وقال إنه على المسؤولين الآخرين اتخاذ خطوات مماثلة بما في ذلك على مستوى السياسة المالية.