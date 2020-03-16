الأردن: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 26 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 26 حالة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الاثنين.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.

وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن لمدة 14 يومًا، في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان.

ويمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم، أو أي شخص كان، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.