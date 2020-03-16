أرامكو تقلص الإنفاق مع تراجع الطلب على النفط بسبب كورونا

شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.

تشرع شركة أرامكو السعودية للنفط فى تقليص الإنفاق هذا العام في أول إشارة إلى أن تراجع الطلب وحرب سعر النفط تؤثر سلبا على المملكة العربية السعودية.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن أرامكو قولها إن حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 سيتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار وأن خطط الانفاق الخاصة بالعام المقبل وما بعده قيد المراجعة حاليا.

وتخفض شركة النفط العملاقة هذا المدى من المبلغ الذي كان مخططا له وهو 35 ملياردولار إلى 40 مليار دولار والذي تم الإعلان عنه في نشرة الاكتتاب العام الأولى، ومقارنة بحجم الانفاق في عام 2019 والذي بلغ 8ر32 مليار دولار.

قال أحمد حازم ماهر، المحلل في المجموعة المالية هيرميس القابضة في القاهرة، عن خفض ئلإنفاق "إنهم يضيفون إنتاجا في بيئة منخفضة السعر لكي لا تتأثر تدفقاتهم النقدية."

واعتبر أن خفض الاستثمار يمكن أن يساعد في امتصاص بعض أثر انخفاض أسعار النفط.

وتعني حرب سعر النفط التي تقودها السعودية وروسيا مزيدا من المشكلات لأرامكو حيث تستعد الدول المنتجة لتعزيز الإمدادات.

يذكر أن أسواق النفط تعاني حاليا جراء ضعف الطلب وتراجع سعر النفط الخام الذي فقد نحو نصف قيمته منذ بداية العام الجاري.