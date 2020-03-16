استدعى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء يوم الأحد، رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي، والأحزاب السياسية؛ لإجراء محادثات عاجلة لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك في مقر الرئاسة.

وقالت صحيفة "إسرائيل 24"، إن المشاورات التي أجرتها الأحزاب الإسرائيلية مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، انتهت بتوصية 61 عضوا من الكنيست على تكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما حصل رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، على 58 توصية من أعضاء كتلة اليمين، وامتنع عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، من التحالف اليساري لأحزاب العمل، وغيشير وميرتس، عن التوصية.

حيث أوصى زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجادور ليبرمان، رئيس الدولة الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة؛ لمنع الذهاب لانتخابات رابعة، كما أوصت القائمة العربية المشتركة أن يشكل جانتس الحكومة.

أما على الجانب الآخر، فأوصى تحالف الأحزاب اليسارية، وهي أحزاب (العمل، جيشي، وميرتس)، لكي يشكل بيني جانتس الحكومة، بينما امتنعت النائبة أورلي ليفي أبيكاسيس من حزب "جيشير" عن التوصية؛ بحجة أنها ترفض دعم حكومة يقودها جانتس ومدعومة من القائمة العربية المشتركة، فيما أوصت كتلة "الحريديم" بكل أحزابها؛ لكي يقود نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة.

وبهذا التحالف الأكبر الذي صب في مصلحة بيني جانتس، سيصبح هو المسئول عن تشكيل الحكومة في فترة لا تتجاوز 28 يوما، لكن هل سينجح في ذلك؟

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق"، تقول الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الدراسات السابقة أثبتت أنه من الصعب جدا التنبوء باحتمالات نجاح تشكيل الحكومة أو فشلها؛ لأن النظام السياسي في إسرائيل شديد الديناميكية والأحزاب سريعة الحركة.

وأضافت أنه حتى فيما يتعلق بخريطة الأحزاب، فهي معقدة أيضا، فمثلا حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، هو قومي ومحسوب على التيار العلماني، ولديه توجهه ليبرالي، وعلى الرغم من ذلك فإن قاعدة التحالف الأساسية له تصبح مع الأحزاب الدينية.

ولفتت أبو سكين إلى أن نجاح تشكيل الحكومة يمكن أن يتوقف على عدة عوامل، أهمها أن ينجح جانتس في تحقيق التوافق بين جميع الأطراف لتشكيل حكومة، عن طريق تحقيق مطالب الأحزاب المتحالفة معه، والتي أعطته الأغلبية لتشكيل الحكومة.

حيث إنه قبل اجتماع الرئيس الذي تمخض عنه اختيار جانتس لمهمة تشكيل الحكومة، جلس جانتس مع ليبرمان، وعرض الأخير عليه شروطه مثل تجنيد يهود الحريدم المتشددين، ورفع مخصصات التقاعد، وأن تسير الحياة بشكل طبيعي في يوم السبت المقدس بدلا من الإجازة الشاملة، ووافق جانتس على ذلك.

ولفتت إلى وجود صعوبات تواجه جانتس يمكن أن تعيقه عن تشكيل الحكومة، منها وجود نائبين في حزبه يعارضون دعم القائمة العربية المشتركة له، وفي حال انسحابهم من الحزب سيخسر جانتس بذلك صوتين من أغلبية 61، وبالتالي سيخسر الأغلبية.

أما الصعوبات الأخرى التي ستواجه جانتس، فهي أن نتنياهو يحاول استقطاب أفراد من أحزاب تميل إلى اليسار، مثل أحزاب العمل والجسر وحزب ميريتس، الذي يميل للدفاع عن حقوق العرب، وهي أحزاب أعطت لجانتس الأغلبية وبالتالي انسحاب أي نائب منها سيضيعها.

يذكر أن نتنياهو فاز بأكثرية الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت مطلع مارس الجاري، بحصول حزبه "الليكود" اليميني، على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لحزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس.

• ماذا يعني حكومة طوارئ؟

يتكرر هذا المصطلح في إسرائيل خلال هذه الأيام بسبب فيروس كورونا والوضع السياسي غير المستقر لإسرائيل، وهو ليس إلا مصطلح يقصد به أن يتم إعلاء مصلحة الوطنية وتنحية الخلافات جانبا، أما من ناحية التشكيل فلا تختلف عن التشكيلات الموجودة في القانون.

• افتتاح الكنيست

سيفتتح البرلمان الإسرائيلي باكورة جلساته في الموعد المحدد له، والمقرر يوم الاثنين، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت ما يقرب من 200 إسرائيلي.

حيث أوضح رئيس الكنيست يولي إدلشتين، السبت، أنه على الرغم من انتشار الفيروس وسط القيود الكبيرة الوقائية، فسيتم افتتاح باكورة جلسات الكنيست الاثنين كما هو محدد.

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