ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 10حالات

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أعلن وكيل وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في العراق إلى 10 حالات.

وقال الدكتور حازم الجميلي، في تصريح صحفي، إن اجمالي عدد الإصابات المؤكدة في العراق بمن فيها إقليم كردستان بلغ 124 حالة، مشيرا إلى شفاء 26حالة .

ودعا العراقيين إلى الإبلاغ عن حالات الاصابة بفيروس كورونا ، وأن كل من يخفي معلومة عن سفره أو الإصابة سيعاقب وفق المواد القانونية.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات حظر التجوال وتقييد الحركة وإغلاق الحدود الإدارية بين المحافظات، وتسيير فرق طبية في المناطق لإجراء الكشف والفحوصات وأخرى لتعقيم المناطق والشوارع للوقاية من مخاطر الفيروس.