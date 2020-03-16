تركيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأكثر قراءة
بسبب عكارة النيل.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 6 ساعات
رئيس الزمالك يكشف شرط فرجاني للرحيل
غلق مدرستين بالدقهلية وعزل الطلاب والمدرسين بعد إصابة تلميذين بكورونا
النيابة الإدارية تقرر تخفيض قوة العمل للنصف لمدة 15 يوما لمواجهة كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الأحد، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 18 حالة، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.