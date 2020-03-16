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تركيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنقرة - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:45 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:45 ص

أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الأحد، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 18 حالة، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.


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